Canottaggio oggi in tv finale otto femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta ladell’dialledi. L’equipaggio dell’Italia, composto da Giorgia Pelacchi, Linda de Filippis, Alice Gnatt, Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato e Veronica Bumbaca, è riuscito a conquistare un pass per giocarsi le medaglie passando per i ripescaggi, e ora proverà a puntare al podio. Riusciranno le azzurre nell’impresa? Per scoprirlo, l’appuntamento è alle ore 10:50 di sabato 3 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta ladell’dialledi