A Proposito del Valore Legale dell’Università Popolare degli Studi di Milano

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di sabato 3 agosto 2024) In un contesto politico e giuridico complesso, l’Universitàdisi è trovata al centro di numerose controversie legali che hanno messo a dura prova la sua legittimità. Nonostante l’autorizzazione del MIUR del 2011, l’università ha dovuto affrontare e vincere molteplici battaglie giudiziarie per vedere riconosciuti i propri titoli accademici. Queste vicende dimostrano come le università popolari – ??istituzioni private che storicamente si propongono di offrire corsi di laurea e di specializzazione a prezzi accessibili – pur avendo personalità giuridica riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e dallo Stato italiano, devono ancora oggi tutelarsi legalmente nelle sedi opportune per il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati.