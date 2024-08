Turismo crollano consumi e presenze

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024), Santo (CNA Campania Nord): le imprese “tengono a galla” il comparto colpito dalla crisi economica e dall’assenza di programmazione. Subito un piano per gli stagionali «Se oggi possiamo parlare di una stagione estiva nel napoletano e nel casertano, ma più in generale in Campania, lo dobbiamo solo ai sacrifici e alla passione degli imprenditori. Queste prime settimane d’estate dicono che si è registrato un forte calo deinelle zone turistiche rispetto allo stesso periodo degli altri anni. Lesono mal distribuite con zone affollatissime e zone praticamente deserte che vengono “tenute a galla” dalla competenza dei privati.