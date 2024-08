Tamponamento tra scooter e auto all’ospedale San Donato di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 2 agosto 2024) Alle ore 19:12 è stato attivato il 118 della ASL TSE per un incidente all’interno della viabilità dell’ospedale Sandi, nell’anello interno della struttura. Ilha coinvolto unoe un’. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente un’ambulanza della Croce Bianca die la Polizia Municipale per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. La persona ferita, una donna di 47 anni, è stata trasportata al Pronto Soccorso Sancon codice giallo (codice 2), indicativo di condizioni mediamente critiche ma stabili. L'articolotraSandiproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.