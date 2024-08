Sla la stimolazione cerebrale ' elettroceutica' potrebbe rallentarla

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Dalla ricerca italiana nuove speranza contro la Sla. Uno studio della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico e della Fondazione Irccs Istituto Auxologico Italiano mostra che "i campi magnetici possono essere impiegati come veri e propri farmaci per rallentare il processo degenerativo dei neuroni che riduce sempre più la capacità di muoversi dei pazienti con sclerosi laterale amiotrofica)". Dalla ricerca, pubblicata su 'Lancet Regional Health Europe', emerge che "dopo 24 mesi di trattamento conmagneticatranscranica statica oltre il 70% dei pazienti con Sla è sopravvissuto senza necessità di ricorrere alla ventilazione meccanica, a fronte del 35% dei pazienti che non avevano ricevuto questo trattamento". A coordinare il lavoro Vincenzo Di Lazzaro per il Campus Bio-Medico e Vincenzo Silani per l'Auxologico.