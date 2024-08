Scambio di prigionieri Gershkovich-Krasikov la vera partita Il ruolo e l’azzardo di Scholz nella liberazione del killer russo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024)ladi: non avesse liberato lo 007sarebbe saltato tutto Joe Biden li ha ringraziati uno a uno: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il premier norvegese Jonas Gahr Støre, il presidente polacco Andrzej Duda, il premier sloveno Robert Golob e il cancelliere tedesco Olaf. Ma uno in particolare tra i leader occidentali coinvolti è stato determinante per portare a termine il delicatissimodei 26con la Russia: il capo del governo di Berlino. Perché la principale posta in palio per Mosca e Washington era lo