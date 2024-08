Maranza e disordini alle Piscine Italcementi | Passi avanti rispetto all’anno scorso le misure funzionano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Bergamo. “Lemesse in campo stanno funzionando: ad ora non si è verificato nessuno dei problemi accaduti la scorsa estate”. Così l’avvocato Attilio Baruffi, presidente di Bergamo Infrastrutture, traccia il punto sulla sicurezzadi Bergamo, evidenziando con soddisfazione i progressi compiutialla stagione estiva 2023. “I risultati ottenuti – spiega – sono il frutto della collaborazione fra la nostra realtà e il Comune di Bergamo, grazie al progetto Giovani Onde e alla disponibilità della Polizia locale. L’attenzione si è concentrata sia sulla prevenzione mirata sia sull’esecuzione dei controlli per rendere fruibile la struttura in tranquillità e sicurezza”. La situazione complessivamente è buona. Il presidente di Bergamo Infrastrutture annota: “Finora non si è verificata alcuna problematica, né in termini di bullismo né di piccoli furti.