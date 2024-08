La nuova vita dei Quartieri Spagnoli di Napoli | ecco i migliori indirizzi dove mangiare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 2 agosto 2024) Se si vuole ascoltare il battito del cuore di, bisogna venire qui, ai. Una rete fitta e intricata di vicoli in ripida discesa dal colle di Sant’Elmo, che si scorge nei pochi tratti di visibilità aperta, fino alla via Toledo, quella dello shopping. Sono stati una costante via di comunicazione, e scorciatoia, tra la parte alta della città, un tempo poco abitata e ricca di conventi, tra i quali ricordiamo la meravigliosa Certosa di San Martino, e la parte bassa che si snoda intorno a piazza del Plebiscito, fino a piazza Dante, ricca dei negozi importanti e della socialità delle famiglie bene. Ovviamente molte cose attualmente sono cambiate e l’arrivo del turismo da alti numeri spesso influisce in maniera veloce e impattante.