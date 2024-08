Furgone travolge turisti sul marciapiede in via Boccaccio | autista indagato per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) La sbandata improvvisa. Il tasso alcolemico di poco superiore al limite. Il passato clinico del guidatore: sono ancora tanti i punti di domanda sul terribile incidente avvenuto ieri, giovedì 1 agosto, in viaa Milano. Milano 01082024 Incidente Viafoto Paolo Salmoirago La novità rispetto alla cronaca e alla ricostruzione dell’incidente è che l'del van, il 55enne marocchino Hajib M, che ieri pomeriggio ha investito quattro persone in viauccidendo un turista svizzero è stato iscritto nel registro degli indagati dal pm di turno Ilaria Perinu pere lesioni stradali, anche per compiere tutti gli accertamenti necessari. Il 55enne è risultato positivo all'alcol test, anche se di poco superiore rispetto al limite consentito per guidare.