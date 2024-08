Ecco l’argento per ritrovare il sorriso Solo gli Usa battono le azzurre del fioretto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) dall’inviato Via, sarebbe stato troppo bello. Nonper Giovanni Malagò, il presidente del Coni che dopo il flop dei marciatori era sull’orlo di una crisi isterica. Ma anche per Giorgia Meloni: tre ori italiani nella stessa giornata sono un evento storico, a mia memoria accadde per la penultima volta a Sydney nel 2000 e per l’ultima a Tokyo (Busa’ nel karate, Palmisano nella marcia, la 4x100 di Patta, Desalu, Jacobs e Tortu). Vabbè, ci è mancato poco. Dopo il trionfo del canoista e il capolavoro della judoka, c’era nell’aria il Triplete. Il tentativo delle fiorettiste. Deluso dagli esiti dell’ individuale, il quartetto azzurro, composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, era arrivato all’epilogo nel cuore del Grand Palais eliminando prima l’Egitto (45-14) e poi il Giappone (45-39).