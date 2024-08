Como Premio Sole d' Oro al volontariato | lanciata la 25esima edizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 - Il Centro di servizio per ildell’Insubria annuncia ladelIld’Oro, un riconoscimento “destinato a onorare le persone e le associazioni delle province die Varese che si sono distinte per il loro impegno e per aver contribuito alla diffusione della cultura della solidarietà”. La cerimonia di premiazione avverrà il 7 dicembre all’Auditorium dell'Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dalle 10 alle 12, in concomitanza con la Giornata Mondiale del. Questo evento, istituito dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1985, celebra il contributo dei volontari di tutto il mondo. IlIld’Oro si articola in tre categorie. Volontari: riconosce l’opera di volontari che, in diversi ambiti, si sono distinti per il loro impegno.