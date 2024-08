Una X rossa sul mappamondo Mesut Özil lo sfregio allo stato di Israele

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ennesima polemica sulla guerra-Palestina, ma con al centro il calcio. L'ex Real Madrid e Arsenal,, ha pubblicato sui suoi social una storia Instagram nella quale è stata cancellata dalla mappa del mondo il Paese di, che appare barrato con una X spessa. Sotto una scritta: “Palestina”. Non si tratta della prima volta che il 35enne prende una posizione così netta. Qualche settimana fa, infatti, il turco-tedesco ha condiviso una foto che ritraeva il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu come un criminale di guerra vestito di arancione. L'associazione sportiva ebraica Maccabi Deutschland per l'occasione ha reagito al nuovo post die chiesto che la Federcalcio tedesca (Dfb) ne prendesse le distanze.