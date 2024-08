Un posto al sole | anticipazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) Proseguono le nuove puntate di Unal, in attesa della pausa estiva: ecco cosa accadrà nei nuovi episodi. La soap partenopea continua con nuovi e avvincenti colpi di scena, anche nella settimana tra il 5 e il 9 agosto: di seguito, le. Nuovi drammi e colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Unal. La soap più longeva del piccolo schermo italiano, che ha recentemente tagliato il traguardo dei 6.500 episodi, prosegue con la messa in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su Rai Tre. Cosa accadrà nei nuovi episodi di “Unal” – VelvetMagContinua la crisi matrimoniale tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), alla quale proveranno a porre un freno Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi).