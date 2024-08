Tra film e libri Cinefortunae omaggia Mastroianni e Scola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) C’è anche tanta letteratura nel cartellone di– Capolavori restaurati by the Sea, che ieri ha inaugurato le proiezioni in piazza XX Settembre con "Divorzio all’italiana", di Pietro Germi. Poco prima, al Bastione Sangallo, c’era stata la presentazione del libro ’Ostiawood’ di Daniele Orazi, uno dei più famosi e influenti manager cinematografici. Oggi, alle 19.15, il book corner si trasferisce ai Giardini della Memo con ’Chiamiamo il Babbo. Ettore. Una storia di Famiglia’, di Paola e Silvia, che sarà presente in città per portare il racconto della storia della sua famiglia, tra vita privata e aneddoti. Dialoga con l’autrice Luca Campanelli. Alle 21, in piazza, proiezione di ’Una giornata Particolare’, cone la Loren.