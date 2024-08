Medal Race skiff femminile con Bertuzzi-Germani oggi in tv Vela Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alle 15:43 di, giovedì 1° agosto, andrà in scena ladello(49er FX). L’Italia sarà presente con Janae Giorgia, che si sono qualificate all’appuntamento decisivo con il sesto punteggio. Qualche rimpianto c’è, anche perché le azzurre hanno toccato anche la zona podio virtuale nel corso delle giornate di regate. Nelle ultime trehanno trovato prima un tredicesimo posto, poi due terze posizioni consecutive. Per loro un totale di 108 e un punteggio netto di 91. La speranza di un bronzo è ancora tenuta in vita dalla matematica, ma per sperare bisognerà vincere e augurarsi una combinazione di risultati favorevoli nelle altre posizioni. Primo posto provvisorio per le francesi Sarah Steyaert e Charline Picon, con un totale a 86 e un netto di 67.