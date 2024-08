LIVE Beach volley Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Nicolai Cottafava battono i numeri uno del mondo e volano agli ottavi di finale Alle 20 00 Gottardi Menegatti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58 Per conoscere l’avversario di, bisognerà attendere l’esito dei restanti match della fase a gironi. Intanto il primo passo è stato fatto. 17.56 Nonostante i 12 errori al servizio – 10 commessi da– gli azzurri sono stati abilissimi a tenere il maggior numero possibile di punti alla battuta. Meno fallosa la coppia italiana in attacco (17 errori a 9), che inoltre è riuscita ad andare a segno in quasi il doppio delle occasioni (29-16). 17.55 Una vittoria dal peso specifico enorme quella ottenuta da Samuelee Paolo. In cinque precedenti contro Ahman/Hellvig, infatti, i due azzurri erano riusciti a strappare solamente una volta il successo.