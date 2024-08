Crema di tonno | una bontà da spalmare sul pane

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ladiè una specialità da servire come aperitivo. Semplice e veloce da realizzare, ha una base di formaggio spalmabile che la rende perfetta per preparare appetitose tartine, per farcire panini o per impreziosire una crudité di verdure. Si presta anche a sostituire la classica mousse al burro per riempire delle tartelette o nei vol au vent. È leggera e saporita grazie alla presenza delle cipolle tritate e dell’erba cipollina, che ben di accordano con il pesce e lo arricchiscono ulteriormente di gusto. Una spruzzatina di limone, poi, regala un profumo inebriante e irresistibile. È semplice e veloce da preparare e ci assicura un figurone anche con gli amici di sempre.