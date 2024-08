Cosa cambierà se vince Trump

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dalle tensioni commerciali con la Cina al conflitto in Ucraina. Quindi il ruolo dell’Europa nella difesa globale. E le ricadute per l’Italia. Se il candidato repubblicano tornerà alla Casa Bianca la politica globale degli Stati Uniti. Ecco come. «Una vittoria di Donaldnon significherebbe l’arrivo di Attila. Sulla Nato che deve pagare il conto lo ribadiscono tutti i presidenti americani, magari con toni e modi diversi. I dazi li hanno già imposti Obama e Biden. L’idea che il giorno dopo l’elezione dica a Vladimir Putin prenditi l’Ucraina è fuori dalla realtà». Nicola Procaccini, copresidente di Fratelli d’Italia dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) non teme un’eventuale vittoria di Donaldnel voto per la Casa Bianca del 5 novembre.