Cipro | turismo in grave crisi interviene il governo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ildiè entrato in una fase di gravissima. Il, insieme all’associazione degli albergatori, sta cercando di correre ai ripari. Purtroppo il tempo stringe e le cause esterne dei problemi sono ineliminabili. E in questi giorni è caduto il triste anniversario della divisione dell’isola, avvenuta nel 1974. Le cifre dellaQuesta estate sta segnando la perdita di migliaia di turisti dalle spiagge di. Si parla di circa 30mila persone meno del previsto. A maggio, basandosi sui numeri dei primi quattro mesi dell’anno, che erano in crescita dell’1,7% rispetto al 2023, sembrava che gli obiettivi del 2024 potessero essere facilmente raggiunti. Lo ha comunicato il viceministro delKosta Koumis, che con un giugno positivo prefigurava un ritorno alle cifre pre-pandemia. Poi però è avvenuto il crollo delle prenotazioni.