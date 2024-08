Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate 2024 della Vallesina e dintorni dalla Serie D alla Terza Categoria – 31 luglio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scansani al San Biagio. De Francesco del Marina promosso in Prima Squadra. D’Auria al Montefano. Giosuè MarchegianiRecanatese. Gabrielli al Montefano. ChiappaCastelleonese, Andreoni e Ugili promossi in Prima SquadraCastelfrettese. Gli Under dei Portuali Dorica. FernandezVigor Senigallia., estate– Leggiamo le ultime novità dinella. Giovedì 1 Agosto Marco Scansani PRIMA– San Biagio, arriva il centrocampista Marco Scansani. Classe 2005, viene dall’esperienzaVigor Castelfidardo, dopo esser cresciuto nel vivaiosocietàfrazione osimana e nella Juniores Nazionale del Tolentino. Mercoledì 31Fabrizio D’Auria Ore 13.30 – ECCELLENZA – Montefano, arriva il terzino Fabrizio D’Auria.