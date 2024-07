Sondaggi elettorali Euromedia in crescita il centrodestra

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ma gli italiani sono pessimisti sulla propria situazione economica È notevole l’aumento delle intenzioni di voto per la coalizione disecondo idi, che nella sua ultima rilevazione vede tutte le componenti crescere rispetto alle europee, tranne Fratelli d’Italia. Se il partito di maggioranza relativa scende di un decimale, ma comunque è a un ottimo 28,7%, per gli alleati ci sono solo progressi. La Lega sale dello 0,2% e si porta al 9,2%, mentre sia Forza Italia che Noi Moderati crescono di tre decimali, e vanno rispettivamente al 9% e allo 0,9%. Nel complesso ilè al 47,8%, in salita del 0,7%. All’opposizione appare in crisi il Pd, che perde ben sei decimali e scende al 23,5%, una percentuale lusinghiera se la si osserva in prospettiva storica, ma inferiore a quella delle europee di giugno.