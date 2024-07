Ruba 37 punte | denunciato per furto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) In possesso di un’ingente quantità di generi alimentari probabilmenteti da un vicino supermercato. Elementi sufficienti per ricevere una denuncia in stato di libertà per l’ipotesi di reato diaggravato. Protagonista della vicenda un 40enne di origine marocchina, trovato riverso a terra in via Plauto a Pieve Modolena, dagli agenti della polizia di Stato intorno alle 9.45 della mattina di domenica scorsa. L’intento iniziale degli agenti sarebbe stato quello di prestargli soccorso, temendo un malore causato dal gran caldo. Ma il 40enne sin dal primo momento avrebbe tenuto un comportamento apparentemente nervoso e sfuggente, insofferente alla presenza degli agenti. Un atteggiamento che ha insospettito quest’ultimi inducendoli ad approfondire la questione, con una perquisizione che ha dato immediatamente esito positivo.