Parigi | medagliere spostato a Oriente l' Africa non c' è ancora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sono cominciate da poco, e per definizione ilsi evolve minuto per minuto come il vecchio tabellone delle Borse mondiali: ma le Olimpiadi offrono già, alla lettura dei podi, indicazioni sullo stato di salute dello sport in tutti gli angoli del pianeta. Allo stato attuale balza agli occhi che la qualità degli atleti si sposti sempre di più verso, un po' come l'economia. E sempre come per gli indicatori di crescita economica, l'è in affanno, nettamente staccata dal resto del mondo. A metà della quinta giornata ufficiale di gara (prima della cerimonia di apertura il programma riserva solo sparute qualificazioni) con sette ori, in testa ci sono il Giappone e la Cina. Terza la Francia padrona di casa, quarta la Gran Bretagna poi si tornare a virare a, con Australia e Corea del Sud.