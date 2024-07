Ornella Vanoni torna in studio per creare nuova musica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024)non ha intenzione di fermarsi. Nonostante negli ultimi anni la cantante ha dovuto prendersi delle pause necessarie lo stop dallaper lei è ancora lontano. Alla soglia dei 90 anni l’artista è più sprint che mai e ha in mente nuovi progetti per il futuro. Pernon è ancora giunto il momento di dire addio alla. L’artista, infatti, èta indiscografico per la registrazione dei nuovi che andranno a comporre il prossimo album. Dopo la firma con l’etichetta BMG, l’artista più longeva del panoramale italiano si è rimessa subito all’opera e non ha intenzione di dare un freno alla sua carriera. I prossimi progetti di, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagUna luce che non accenna a spegnersi.continua imperterrita la sua carriera, come se per lei il tempo si sia fermato.