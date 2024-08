Olimpiadi di Parigi 2024 | Marchand e Pan Zhanle dominano nella notte del super nuoto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024)– Le finali didella serata del 31 luglio non regalano medaglie all’Italia, ma offrono uno spettacolo memorabile firmato da Leone Pan. Il francese vince i 200 farfalla e i 200 rana nel giro di un paio d’ore, mentre il cinese domina i 100 stile libero, demolendo il suo record del mondo in una piscina finora considerata ostica per i primati iridati.: due ori in due ore Leon, 22 anni, ha fatto esplodere il pubblico della Defense Arena con una performance straordinaria. Ha inaugurato la sua serata vincendo l’oro nei 200 farfalla con il crono di 1’51”21, stabilendo un nuovo record olimpico. Successivamente, è tornato in vasca per i 200 rana, vincendo con un tempo di 2’05”85 e segnando un altro primato a cinque cerchi. Nessun nuotatore prima d’ora aveva vinto due gare di rana e farfallastessa giornata.