Montagna tre anni di squalifica a Baroni Coppa Disciplina Vettus il club più ‘buono’

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Mano pesante del giudice sportivo del Csi.di tre, fino al 30 luglio 2027, al difensore Alberto(Cerredolo) che al termine della semifinale persa contro il Villa Minozzo aveva aggredito il guardalinee Domenico Colloca e il quarto uomo Bonafini. Fra i dirigenti out fino a domenica il dirigente Emanuele Pè (Villa Minozzo) per ripetute proteste durante la finale di domenica contro il Cervarezza. Nei Giovanissimito fino al 7 agosto il mister Cristiano Bertoni (Tricolore Carpineti) per offese all’arbitro. Una gara al difensore Reale (Tricolore Carpineti). Negli Amatoria tempo fino al 4 agosto sia per il dirigente Marco Cremaschi (Vezzano) e per il capitano Fabio Gambetti (Vezzano) a causa di proteste verso l’arbitro.