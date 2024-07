L’ombrellone si prenota da Rimini | Siamo arrivati in Costa Azzurra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Perre un ombrellone insi passa da. Spiagge.it è una sorta di ‘booking’ per gli stabilimenti balneari che ha varcato i confini del Belpaese. Il portale è nato qui, sulla spiaggia riminese dove due amici, Andrea Menghi e Niccolò Para sono partiti nove anni fa con un sogno. "Le personeno l’albergo - spiega Para - e quando arrivano a destinazione cercano la spiaggia. Un tempo accadeva questo, ma noi abbiamo sempre pensato di invertire e cambiare le abitudini. Perché nonre la spiaggia, assicurandosi servizi, tempi e luogo certi?". L’avventura è partita al bagno 26 dove lavorava Andrea. "Un giorno - ricorda Para - ha creato un software gestionale per il bagnino 27, Andrea è ingegnere informatico. In seguitopartiti e io curavo la parte amministrativa e commerciale. Abbiamo di fatto presentato Spiagge.