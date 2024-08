Chi è Jules Bouyer il tuffatore francese che sta facendo impazzire tutti alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è unche ha catturato l’attenzione dei media e non solo in seguito ad alcune sue immagini andate in onda durante ledi. Se il nostro Thomas Ceccon ha conquistato 10 milioni di visualizzazioni grazie ai suoi addominali, il collegaha totalizzato dozzine di articoli in giro per il mondo per altro. Le sue foto hanno fatto il giro del mondo: ne hanno parlato negli Stati Uniti d’America su TMZ, in Australia sul portale Perth e anche il nostro Roberto D’Agostino su Dagospia gli ha dedicato un pezzo. Il 22ennein coppia col suo collega ha conquistato una medaglia di bronzo per il tuffo sincronizzato, ma avrebbe meritato l’oro.. #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.