Beatrice di York è la donna meglio vestita al mondo e infuriano le polemiche

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Certi primati lasciano il tempo che trovano, tuttavia quando si parla di reali inglesi ogni discorso, anche il più banale, diventa importante. Ad esempio il fatto chedi, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, sia lapiù elegante al. Lo sancisce il prestigioso mensile inglese Tatler, nel numero che sarà disponibile dall’1 agosto. Qualcuno dirà: e Kate Middleton dove si trova in questa ideale classifica? La bibbia dell’alta società inglese non ne fa parola. E qui sono scattate le numerose. 35 anni, qualche buccia di banana alle spalle, come quando indossò un cappello color sabbia di Philip Treacy proprio alle nozze di William e Kate,è oggettivamente una delle giovani donnevestite del pianeta.