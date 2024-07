Angela Carini sul ring contro la transgender Imane Khelif | Ecco cosa penso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ci sono due donnenella categoria 66 kg della box alle Olimpiadi di Parigi. Una di loro, l’algerina, dovrà sfidare sull’italiana. Una donna trans è avvantaggiata in uno sport di lottauna donna biologica? Se tutti i parametri s3ssuali ed ormonali rientrano nei valori la risposta, secondo Mark Adams, CIO delle Olimpiadi, è no. “Sono donne nel loro sport e abbiamo stabilito che si tratta di donne. Queste atlete hanno gareggiato più e più volte prima di Parigi per molti anni, non sono arrivate ??all’improvviso. Hanno gareggiato a Tokyo nel 2021. Si tratta di atlete che hanno boxato da sempre con le donne e che rispettano tutte le regole di ammissibilità previste da questi Giochi. La federazione deve stabilire delle regole per garantire che ci sia equità ma, allo stesso tempo, ci sia la possibilità per tutti di partecipare.