Un romanzo per raccontare le zone d’ombra della società

(Di martedì 30 luglio 2024) Scrivere per riconoscersi tra le differenze, nell’anatomia di un’adolescenza mancata. ’Lavanda’ è ild’esordio di Milena Soci, studentessa di 23 anni e da poco tempo scrittrice. Semifinalista al premio Campiello giovani 2023 con il racconto ’La disattesa’, un’inedita storia d’amore ambientata all’Havana durante la frattura mondiale del secondo dopo guerra, Milena completa la stesura deltra le vie di Parigi, durante il suo periodo di studi alla facoltà di Lettres Modernes alla Sorbona. Contatta un editore locale qualche mese dopo e la sua storia viene pubblicata nelle librerie. "Mi piace pensare che la mia storia, così come i miei personaggi, riescano a camminare da soli una volta entrati in contatto con il lettore", racconta la scrittrice a proposito di Lavanda.