Pagine di me è il nuovo singolo di Carola

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 30 luglio 2024) Da venerdì 2 agosto 2024 sarà in rotazione radiofonica “DI ME”, ildigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 21 giugno. “di me” è un brano introspettivo che parla del tentativo di uscire dalla depressione. La canzone racchiude i ricordi di un passato turbolento, cercando di voltare pagina in tutti i modi: a volte scrivendo, a volte meditando e altre volte semplicemente osservando. Spiega l’artista a proposito del brano: «“di me” è il sequel di “Parlerò di me”,del 2023. Se in quest’ultimo si parlava della depressione, in “di me” si affronta il tema del tentativo di uscirne. Si esplorano mille modi e si fanno mille tentativi per riuscire a vedere la luce». BiografiaDi Lorenzo è nata a Torino il 18-06-1994 e vive attualmente Torino.