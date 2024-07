Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia della spada femminile conquista una grande finale con la Francia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio– Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria volano innella gara a squadre per la. E’ una carica e splendida Italia, alledi, chelaper la medaglia d’oro. Tireranno contro le padrone di casae desiderano fare bene ere il sogno. Le Azzurre hanno vinto, in semi, con una fortissima Cina per 45-24.Team è sicura oranona medaglia, ma il colore di essa, lo decideranno le spadiste (che sognano il massimo), questa sera alle 20,30 al Grand Palais. Le loro parole a marginesemi, ai microfoni di Raisport Giulia Rizzi: “Non voglio accontentarmi, giocheremo con ladi fronte a questo pubblico”. Mara Navarria: “Sono orgogliosa di sostenere le mie compagne, se facciamo del nostro faremo bene. Sono serena”.