Musetti-Fritz ottavi tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 | data orario e canale

(Di martedì 30 luglio 2024) Lorenzoe Taylorsaranno i protagonisti di uno deglidi finale del singolaredialledi. L’azzurro ritrova l’americano, testa di serie numero 7 del torneo nella capitale francese, dopo la splendida vittoria ai quarti di Wimbledon. In parità i precedenti, 2-2, con il carrarino che ad aprile aveva battutoanche sulla terra battuta di Montecarlo. Il match andrà in scena mercoledì 31 luglio (da definire una volta ufficializzato l’ordine di gioco). Sarà possibile seguire l’evento su Discovery+ che detiene i diritti televisivi della manifestazione a cinque cerchi, in alternativa possibile la trasmissione sui canali Eurosport per gli abbonati a Sky e Dazn. Da monitorare anche i canali Rai 2 e RaiSport, in chiaro, che danno come sempre precedenza agli impegni dei tanti azzurri in gara.