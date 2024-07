In Calabria al Crivu Festival arriva la prima influencer italiana creata con AI Francesca Giubelli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Siamo lieti di annunciare la partecipazione di, lacon intelligenza artificiale certificata Meta, aldei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. L’evento, curato da Michele Gerace e Monica Marziota, si terrà a Orsomarso, in, dal 2 al 4 agosto, e avrà come temi centrali la natura, la cultura e lo sviluppo. La presenza dialrappresenta una straordinaria opportunità per esplorare le frontiere dell’intelligenza artificiale. La sua partecipazione offrirà un’occasione unica per confrontarsi su questioni reali e filosofiche riguardanti il futuro dell’intelligenza artificiale e le infinite possibilità che essa offre.non solo incarna il progresso tecnologico, ma rappresenta anche un nuovo modo di interagire e di comunicare nel mondo digitale.