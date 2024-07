House of the Dragon | promo del finale della seconda stagione promette un sacco di fuoco e sangue

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024)of thedelundiIl penultimo episodiodiof The, “La semina rossa”, ha finalmente dato al Team Black il vantaggio nella guerra civile Targaryen e, se il teaser deldi domenica prossima è indicativo, la Danza dei Draghi sarà portata a un altro livello di devastazione quando altre bestie sputasi uniranno alla mischia. Seguono spoiler. Dopo che Seasmoke ha reclamato Addam di Hull come suo cavaliere negli ultimi istanti dell’episodioscorsa settimana, Rhaenyra – con un po’ di convincimento da parte di Mysaria – decide di cercareieri tra gli umili, il che porta un “esercito di bastardi” ad arrivare a Roccia del Drago nel pericoloso tentativo di reclamare il secondo drago più grande in vita, Vermithor.