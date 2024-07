Chase Budinger e l’arte del sapersi reinventare | l’ex giocatore Nba che sogna una medaglia alle Olimpiadi nel beach volley

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Qualche anno fa schiacciava al ferro in Nba, oggi lo fa sotto la Tour Eiffel. Da cestita adidel. 36enne, californiano e ciuffo biondo: classico stereotipo di“da spiaggia”. In coppia con il connazionale statunitense Miles Evans,di Houston Rockets e Indiana Pacers – tra le altre – ha riabbracciato la sua prima vera passione. Dopo sei anni da professionista, è arrivata la prima partecipazione ai Giochi Olimpici. “Non c’è sensazione migliore. Ricordo quando ero bambino e guardavo lein tv. Eravamo una famiglia numerosa, ci mettevamo tutti insieme sul divano e guardavamo eventi di ogni sport, d5 di pomeriggio fino a sera tardi. Pensavo quanto sarebbe stato bello poterci giocare, un giorno. Ha un significato enorme per me, è davvero un sogno che diventa realtà“.