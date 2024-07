Altro che gioielli da signora | la spilla è l’accessorio che vogliono tutti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 luglio 2024) Pensavamo che ormai fosse un vezzo da zia da appuntare sul tailleur buono della domenica, invece ci sbagliavamo: laè tornata prepotentemente sulla scena, invadendo passerelle e tendenze social. E, a giudicare dagli ultimi red carpet, è un accessorio must soprattutto per gli uomini. Iche piacciono ai reali Nate con una funzione pratica – chiudere gli abiti e fissare la stoffa – le spille hanno origini antichissime: le prime testimonianze risalgono addirittura all’Età del Bronzo. Nel corso dei secoli, hanno assunto un valore decorativo: sono state realizzate con metalli preziosi e tecniche elaborate incorporando stemmi, pietre e figure. Per secoli, le spille hanno rappresentato potere, ricchezza e perfino l’appartenenza religiosa di chi le indossava.