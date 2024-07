Viaggio negli stadi sotto il segno di ambiente e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di lunedì 29 luglio 2024) Unautentico all’interno deglicon un’unica grande sfida: vincere il match relativo ad, green e soprattutto. Un’interessante analisi a cura del Managing Director Italy Johnson Controls Dott. Francesco Genchi. Ebbene, sono lontani i tempi in cui la responsabilità ambientale era soltanto una semplice casella da spuntare. Uno studio globale targato Forrester ha rivelato un cambiamento epocale nelle priorità, con il 69% dei leader di settore che ora considera laprioritaria. Non si tratta soltanto di una moda passeggera, bensì di un riallineamento essenziale guidato sia dal principio che dal pragmatismo. I tifosi non sono più spettatori passivi bensì cittadini impegnati che chiedono un allineamento tra i loro valori e quelli dei club che supportano.