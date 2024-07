Tg perdono spettatori bene solo Mentana su La7 +20%

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) – I telegiornali italiani stanno perdendo, con un calo più marcato per la Rai rispetto a Mediaset . Il Tg1 e il Tg5 registrano diminuzioni significative, più in difficoltà il Tg2 e gli altri Tg Mediaset. Tuttavia, Enricoriesce a mantenere il suo Tg La7 con un aumento del 20% degli. I dati riportati dal sito ‘professione reporter’ sono dell’Osservatorio sulle Comunicazioni del primo trimestre 2024 pubblicato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nel primo trimestre del 2024, le edizioni serali dei principali tg (fascia 18:30-20:30) mostrano una riduzione di circa 750.000 ascolti rispetto al 2023, passando da 17,30 a 16,55 milioni di