Slittamento iscrizione al nuovo Albo Educatori | Iemmi FISM rivolge un appello ai Ministri Valditara e Nordio

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il termine per l'aldei pedagogisti e degli, fissato al 6 agosto dalla Legge 55/24, si avvicina rapidamente. Questa normativa stabilisce i requisiti per esercitare le professioni in questo settore. Tuttavia, molti operatori non hanno ancora completato l', disorientati dalle diverse posizioni delle associazioni: alcune invitano a rispettare il termine, altre chiedono l'abolizione dell'per glidella prima infanzia, temendo problemi per la riapertura dei nidi a settembre. L'articoloalunai