Milan infortunio Sportiello | Scuffet la prima idea per sostituirlo

29 luglio 2024 - Il problema alla mano accusato da Marco Sportiello ha portato il Milan a sondare Simone Scuffet. Nelle ore antecedenti la partita dei rossoneri contro il Manchester City, il secondo portiere rossonero ha rimediato, accidentalmente, in albergo, un trauma alla mano sinistra. Sportiello non è andato nemmeno in panchina nel match vinto 3-2 contro la squadra di Guardiola e, in assenza di Maignan ancora in vacanza dopo gli Europei, è stato sostituito da Torriani. Lo stop, per il 32enne, potrebbe essere attorno ai due mesi, così la società valuta di inserire in rosa un altro portiere. La pista porta a Scuffet: 28 anni, 31 presenze nell'ultima stagione disputata con la maglia del Cagliari, reduce da un'esperienza in Romania con il Cluj e a Cipro con l'Apoel Nicosia. In Italia Scuffet ha giocato anche con Udinese, Spezia e Novara.