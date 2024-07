Caso nel judo | squalifica con giallo Israele grida al boicottaggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bilancia fuori controllo opolitico? Al momento restano solo i numeri: 400 grammi in più che da regolamento portano alla. Fa discutere ai Giochi di Parigi quanto accaduto nel tabellone olimpico maschile dinella categoria -73 kg: l'algerino Messaoud Redouane Dris è statoto perché, al peso, è stato trovato con 400 grammi in più. Unraro ma che può succedere - a Tokyo in 4 furonoti per lo stesso motivo - e che sarebbe passato inosservato se non fosse per il fatto che in questo modo Dris ha evitato di confrontarsi con l'israeliano Tohar Butbul. C'è chial, lo stesso comitato olimpico diritiene che «questo tipo di comportamento non abbia posto nel mondo dello sport».