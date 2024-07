Altra uscita svincolo A3-Vietri | i sindaci della costiera d’accordo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa scritto ai verticiregione Campania il sindaco di Cetara Roberto FortunatoMonica, in qualità di presidenteconferenza deiCosta d’Amalfi per sollecitare e sostenere la richiesta, già avanzata nei giorni scorsi dal sindaco disul Mare Giovanni De Simone di realizzare loautostradale anche in direzione opposta a quella già esistente, ingresso in direzione Napoli ein direzione Salerno. Iamalfitana insomma si dicono pronti a fare divieto sul mare uno svenuto strategico essenziale data la presenza già sul territorio del primo comune che apre laamalfitanastazione ferroviaria e di un’dell’autostrada tre Napoli Pompei Salerno.