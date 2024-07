A chi appartengono le Alture del Golan? La cronistoria del nuovo territorio di guerra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) La tensione tra Israele e Libano è salita alle stelle dopo che un razzo ha ucciso 12 minori in un campo di calcio nella località di Majdal Shams. Francia e Stati Uniti sono intervenuti per chiedere alle parti di contenere le reazioni in seguito a quello che, da subito, è apparso un attacco anomalo rispetto a quanto sta avvenendo dal 7 ottobre. Il missile ha infatti colpito unformalmente appartenente alla Siria, quello delledel, ma sotto occupazione israeliana, e una popolazione, quella di religione drusa, i cui rappresentanti hanno spesso rifiutato la cittadinanza israeliana, ma che anche rispetto a Libano e Siria si sentono culturalmente parte di una comunità a sé stante.