Truffa sventata a Maranello | chiama il dirigente della Ferrari con un deepfake del Ceo ma lui lo scopre con uno stratagemma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 luglio 2024) Avevano architettato tutto nei minimi dettagli itori che pochi giorni fa hanno contattato unfingendosi l’amministratore delegato Benedetto Vigna. Lo hanno fatto con un, una delle tante meraviglie di cui è capace l’intelligenza artificiale, con la quale è possibile riprodurre immagine e voce di una persona in maniera spesso indistinguibile o quasi dall’originale. Spesso vengono utilizzati per pubblicità online dagli scopildini. Era un martedì quando uno dei dirigenticasa diha ricevuto una serie di messaggi da un numero sconosciuto. Sul profilo WhatsApp la foto era quella di Vigna. Non la solita, ma una plausibile: abito elegante e cavallino sullo sfondo. Il discorso per messaggio sembrava sensato: l’operazione è pronta per essere chiusa e tutte le parti legali sono già state informate.