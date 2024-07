Scherma Kano gela il pubblico di casa e domina Borel nella finale delle Olimpiadi di spada maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Per la seconda serata di fila la Franciasi deve accontentare dell’argento. La, arma da sempre prediletta dai transalpini, regala due secondi posti amari. Il guastafeste si chiama Koki, diventato eroe in patria per aver regalato il primo titolo olimpico individuale in questo sport. Unaa Cinque Cerchita dal più giovane dei due, che si impone con un netto 15-9 su Yannick. Storico anche il bronzo, che va all’egiziano Mohamed Elsayed dopo un assalto pirotecnico. Il Grand Palais è gremito e pronto a festeggiare all’ultimo assalto di una giornata estenuante, ma dalle prima battute si capisce che la missione per l’idolo disarà durissima.ha tirato divinamente dal primo momento in cui ha messo piede in pedana questa mattina, e non fa da meno nell’ultimo atto.