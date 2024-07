LIVE Italia-Repubblica Dominicana 1-1 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 8-11 azzurre in grossa difficoltà

Leggi tutta la notizia su oasport

20-17 NON SI PASSAAAAAAAA! Murone di Anna Danesi su Brayelin Martinez! 19-17 Mani-out di Egonu, Paola versione extra-lusso! 18-17 Errore dai nove metri di Lubian. 18-16 Ancora fallo di posizione per la, clamoroso! 17-16 Errore al servizio per le avversarie. 16-16 Gonzalez Lopez non sbaglia un colpo, cambio di diagonale per la. Giovannini prende il posto di Bosetti. 16-15 Paola Egonu ha completamente cambiato volto, ci sta tenendo in vita! 15-15 Bosetti non trova il campo in attacco. 15-14 Gonzalez Lopez continua a passare con continuità. Betania De La Cruz in campo per il servizio. 15-13 ACEEEEEE DI EGONU! 14-13 Mani-out di Egonu, finalmente una buona fase break! 13-13 STAMPATONA DI BOSETTI SU GONZALEZ LOPEZ! 12-13 Egonu sfonda sulle mani del muro da posto due.