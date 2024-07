Highlights Musetti-Cerundolo finale Atp Umago 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Glicompleti del match tra Lorenzoe Francisco, valevole comedell’Atp 250 di. L’argentino ha superato l’azzurro tramite il risultato di 2-6, 6-4, 7-6(5), conquistando in fin dei conti il terzo titolo in carriera nel circuito maggiore, il secondo invece sulla terra battuta. Rieccosul tetto di un torneo internazionale, dopo Eastbourne; sconfitta invece inper l’azzurro, arrivata dopo quella al Queen’s sull’erba. Nonostante la resa all’ultimo atto del torneo di, si tratta di una settimana più che positiva per il carrarino, pronto a viaggiare verso Parigi per le Olimpiadi. In sovrimpressione ildei migliori momenti di. LE PAROLE DI: NUOVO RANKING TABELLONE MONTEPREMIAtp) SportFace.