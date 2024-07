Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024 | programma 28 luglio orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Come accaduto ieri, altri 13 titoli, ancora per 41 podi complessivi, verranno messi in palio, domenica 28, in quello che formalmente è il Giorno 2 delledi: saranno ben 8 i differenti sport che assegneranno medaglie d’oro, ovvero nuoto, scherma, judo, tiro a segno, ciclismo (mountain bike), tiro con l’arco, canoa slalom e skateboard. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3.